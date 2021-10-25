Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 7,5% будет способствовать укреплению рубля

По итогам заседания Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п. до 7,5% под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Банк России повысил прогноз инфляции на конец года до 7,4-7,9%, но оставил в целом без изменений прогноз на конец 2022 г. — около 4%. Позиция Банка России по-прежнему состоит в том, что более быстрый по сравнению с предложением рост спроса является основной причиной инфляции. Несмотря на тот факт, что прогноз Банка России указывает на временный характер всплеска инфляции, а поддержание потребительского спроса в существенной степени обусловлено кредитованием и единовременными бюджетными расходами, влияние которых в 2022 г. должно существенно ослабнуть, Банк России решил продолжить политику, направленную на торможение внутреннего спроса и инфляционных ожиданий.

Учитывая, что на текущий момент годовые темпы инфляции составляют 7,8% г/г, высоки риски превышения текущего прогноза инфляции на конец года в случае продолжения роста мировых цен на продовольствие. По оценкам «Открытие Research», по итогам 2021 г. инфляция может превысить 8%, а пик инфляции может прийтись на начало 2022 г. на уровне 8,3-8,4% г/г. Учитывая это и тот факт, что Банк России повысил оценку среднегодового уровня ключевой ставки в 2022 г. сразу на 1,3 п.п. до 7,3%-8,3%, центральным выглядит сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 8%, но возможен вариант и ее роста до 8,25%-8,5%.

Рост ключевой ставки и ожидания дальнейшего ее роста приведут к продолжению увеличения уровня рыночных ставок. В условиях ожидаемой консолидации бюджета и замедления необеспеченного кредитования жесткая монетарная политика приведет к резкому замедлению темпов роста внутреннего спроса, как потребительского со стороны населения, так и инвестиционного со стороны предприятий. Кроме того, она повысит риски их стагнации/падения с устранением сезонности на горизонте ближайших 2-3 кварталов. Впрочем, пока ожидания роста экономики на 2022 г. (2-3%) находятся выше темпов потенциального ВВП (2%), Банк России готов жертвовать темпами роста ради снижения инфляции и инфляционных ожиданий, несмотря на тот факт, что значительная часть прироста будет обеспечена ростом экспортных объемов нефти и газа.

Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023 гг. Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок, и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них, приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков в течении ближайшего полугодия. В то же время более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга будет обуславливать большую чувствительность рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023 г., когда дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России.

Курс доллара к рублю на решение Банка России в моменте отреагировал резким снижением — на 50-60 коп., краткосрочно опустившись ниже уровня в 70 руб./долл., однако к 16:00 доллар отыграл существенную часть позиций и торговался на уровне около 70,35 руб./долл., что лишь на 10-15 коп. ниже, чем было до момента публикации решения ЦБ. Стоит отметить, что рубль укреплялся к доллару с начала торговой сессии в пятницу на фоне роста цен на нефть. Доходности трехлетних ОФЗ отреагировали на решение Банка России ростом на 20 б.п., достигнув уровней около 7,8%. Трехмесячные и шестимесячные свопы к ключевой ставке выросли на 30 б.п. (до 7,74%) и 23 б.п. (до 8,0%). Российский рынок акций в момент публикации решения отреагировал снижением индекса Московской биржи на 0,4%, однако к 16:00 поднялся выше уровней, предшествовавших публикации пресс-релиза Банка России и торговался с ростом в 0,45% к уровню закрытия четверга.