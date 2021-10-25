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Банк «Солидарность»: стали доступны переводы на карты «Корти Милли» любого банка Таджикистана

АО КБ «Солидарность» сообщил, что стали доступны денежные переводы на карты «Корти Милли» любого банка Таджикистана без комиссии через мобильное приложение «Солидарность Онлайн».

– Для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» зайти в раздел «Платежи — Переводы СНГ —  В Таджикистан — На «Корти Милли» любого Банка Таджикистан» (для держателей карты «Дустона» услуга расположена в разделе «Переводы домой — В Таджикистан — На «Корти Милли» любого Банка Таджикистана». Для отправки денежного перевода необходимо указать номер карты «Корти Милли» и сумму перевода, – говорится в официальном сообщении банка.

Перевод осуществляется в рублях, получателю перевод будет зачислен в национальной валюте. Курс конвертации устанавливается банком получателя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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