Евгений Кошелев, Росбанк: Повышение ключевой ставки на 75 бп несколько удивило

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка прокомментровал решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ:

– Повышение ключевой ставки на 75 бп несколько удивило нас и, полагаю, других экспертов (особенно, делавших ставку на +25 бп на октябрьском заседании). Однако факт остается фактом – масштаб инфляционных рисков достиг новых размеров, в результате чего средний годовой прогноз инфляции на 2022 год был смещен в сторону 5.2-6.0%. При этом прогноз средней ключевой ставки был серьезно повышен – до 7.3-8.3% (с 6.0-7.0% по данным июньского прогноза). С учетом среднего прогноза по ключевой ставке на уровне 7.5-7.7% до конца года (с конца октября по конец декабря), регулятор, вероятно, опасается повышенной инфляции в 1к’22 и пытается сохранить для себя пространство для маневра на случай ухудшения ситуации с ценовой динамикой.

Одновременно с этим, в прогнозе виден сигнал о возврате к нейтральной процентной ставке с 2023 года. Однако здесь мы видим много вопросов, в первую очередь, к регулятору – либо на рубеже 2022/2023 гг. предполагается слишком быстрый переход от пикового уровня ключевой ставки к ее снижению (теоретически возможен, но трудно объясним в рамках прошлой стратегии Банка России), либо прогнозный диапазон по ключевой ставке в 2022 году сильно завышен из соображений осторожности. В обоих случаях сигнальное качество прогноза для участников рынка резко теряет свою ценность, что в рамках аккуратных стратегий ценообразования может привести к более выраженному росту процентных ставок в экономике.