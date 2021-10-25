Предыдущая версия мобильного приложения АТБ Мобайл завершает работу

В связи с переходом на более современную и функциональную версию мобильного приложения - АТБ Мобайл NEW 20 декабря банк планирует прекратить техподдержку и работу предыдущей версии мобильного банка.
– Мы предлагаем вам установить новое приложение АТБ Мобайл NEW, чтобы продолжить пользоваться всеми сервисами Азиатско-Тихоокеанского Банка, а также получить доступ к дополнительным услугам, – говорится в сообщении банка.
В новом мобильном банке вместе с уже знакомым функционалом станут доступны:
- Моментальные переводы
- Внутри банка и на счета сторонних банков по номеру телефона, карты, счета или через Систему быстрых платежей (СБП)
- Оплата платежей по QR-коду, указанному в квитанции
- Контроль за начислениями
- В новом приложении клиенты могут подписаться на уведомления от государственных органов и сервисов и узнавать о начислениях по коммунальным платежам, штрафам ГИБДД, налоговой и пенсионной служб.
В рамках заботы о клиентах банк собирает и обрабатывает всю обратную связь от клиентов относительно работы нового мобильного приложения, чтобы сделать сервис ещё удобнее и надежнее.