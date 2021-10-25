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Предыдущая версия мобильного приложения АТБ Мобайл завершает работу

В связи с переходом на более современную и функциональную версию мобильного приложения - АТБ Мобайл NEW 20 декабря банк планирует прекратить техподдержку и работу предыдущей версии мобильного банка.

– Мы предлагаем вам установить новое приложение АТБ Мобайл NEW, чтобы продолжить пользоваться всеми сервисами Азиатско-Тихоокеанского Банка, а также получить доступ к дополнительным услугам, – говорится в сообщении банка.

В новом мобильном банке вместе с уже знакомым функционалом станут доступны:

  • Моментальные переводы
  • Внутри банка и на счета сторонних банков по номеру телефона, карты, счета или через Систему быстрых платежей (СБП)
  • Оплата платежей по QR-коду, указанному в квитанции
  • Контроль за начислениями
  • В новом приложении клиенты могут подписаться на уведомления от государственных органов и сервисов и узнавать о начислениях по коммунальным платежам, штрафам ГИБДД, налоговой и пенсионной служб.

В рамках заботы о клиентах банк собирает и обрабатывает всю обратную связь от клиентов  относительно работы нового мобильного приложения, чтобы сделать сервис ещё удобнее и надежнее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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