Альфа-Банк впервые выходит с phygital-моделью в новые города

Альфа-Банк впервые выходит в новые города с phygital-моделью дистрибуции. Первое открытие состоялось в Иваново.

На протяжении многих лет банк не менял географию своего присутствия. Сейчас же он существенно наращивает физическую сеть. До конца 2022 года phygital-отделения банка откроются в 50 новых городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

Модель экспансии Альфа-Банка включает не только курьерскую доставку, но и полноценное «живое» присутствие в городе в формате phygital-офиса. Это сочетание дает банку вдвое большую доходность по сравнению с обслуживанием только через курьеров.

Phygital-офисы полностью меняют представление о том, как должен выглядеть банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе. Уже на входе банк мгновенно «узнаёт» клиента в лицо, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.

«Нам удалось создать работающий и коммерчески успешный формат phygital-обслуживания. Полностью цифровые банки неизбежно упрутся в отсутствие физической сети. И пока они предлагают клиенту урезанное общение, мы выходим в новые города. К концу 2022 года наша сеть будет охватывать 152 города и 68 субъектов РФ. А к 2024 году все отделения Альфа-Банка будут работать в phygital-формате», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.