Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил о запуске новой дебетовой карты АТБ 2.0

АТБ представил свою новую флагманскую карту АТБ 2.0 с улучшенными условиями обслуживания и программами лояльности. С картой АТБ 2.0 можно получить кэшбэк 7% за покупки в повышенной категории и 1% на все остальные покупки.

Кроме того, владельцам карты будут доступны следующие условия:

∙ доход до 4% годовых на остаток денежных средств на счете;

∙ бесплатное снятие наличных;

∙ бесплатные переводы через СБП в рамках лимита;

∙ возможность открыть карту в цифровом формате без обращения в банк;

∙ доступ в личный кабинет лояльности с возможностью контролировать и управлять своим кэшбэком.

«Впервые в АТБ реализована дебетовая карта с двойной выгодой в виде процентов на остаток средств на счете и получения повышенного кэшбэка за покупки. Независимо от того, что выберет клиент: тратить или хранить денежные средства, он всегда будет получать доход по карте. В АТБ 2.0. мы собрали лучшие условия дебетовых карт, когда-либо выпускаемых в АТБ», - прокомментировал директор департамента карточных продуктов и лояльности Александр Калинин.