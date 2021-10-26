Финалистами Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» стали мастера Иркутской области

В финал вошли мастера и авторские коллективы из Иркутска, Усть-Илимска, Тулуна, Карымска, Бельска и Усть-Ордынского. Они представили на конкурс продуктовые и чайные наборы, тематические открытки, леденцы, игрушки, керамические изделия и этнические украшения и многое другое, рассказали SIA.RU в администрации области.

Представители Иркутской области стали лауреатами в номинациях «Гастрономический сувенир», «Идея туристического сувенира», «Сувенир города», «Сувенир региона», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир-игрушка», «Этнографический сувенир».

Иркутская область стала лидером по количеству участников, от региона на конкурс подано 123 заявки.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. В нем принимают участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи, компании и учреждения со всей России, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее идею.