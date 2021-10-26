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Реалист Банк сообщил график работы в праздничные дни ноября  2021

Реалист Банк сообщает, что с 28 октября по 3 ноября все отделения банка работают в обычном режиме.

C 4 по 7 ноября – по индивидуальным графикам, более подробная информация размещена в разделе «Контакты».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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