Рубль может обвалиться до Нового года

Несмотря на рост валюты из-за энергокризиса в Европе, существуют риски обвала рубля, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля», – рассуждает собеседник агентства.

Что касается теоретического «обвала» рубля, то его причинами потенциально могут стать политические риски, связанные с ухудшением международной обстановки, новыми санкции против России или новая мощная волна коронавируса.

На четвертый квартал Маслов прогнозирует курс доллара в диапазоне 71,5-74 рубля, евро – 82-86 рублей. Но в краткосрочной перспективе допускает снижение курса ниже 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.