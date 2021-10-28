ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов в размере 45 млрд рублей

Банк ВТБ закрыл сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов в размере 45 млрд руб. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску наивысший рейтинг ruAAA.sf. Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 8% годовых (соответствует доходности 8,3% годовых).

Размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 10 млрд рублей. Облигации уникальны для российского рынка и обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал:

«При подготовке этого выпуска мы изначально ориентировались на розничных инвесторов, провели достаточно объемную работу по разъяснению особенностей подобных бумаг. Это дало свои результаты, спрос на бумаги со стороны инвесторов-физических лиц был крайне высокий. Это говорит о том, что у нас формируется класс частных инвесторов, которые разбираются в подобном инструменте, грамотно его оценивают и целенаправленно вкладывают средства именно в эти бумаги».

Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ:

«Сделка по секьюритизации кредитов наличными стала стратегически важным финансовым инструментом для розничного бизнеса ВТБ. Она позволила получить дополнительные ресурсы для развития и поддержки сегмента потребительского кредитования, который сейчас развивается активными темпами. На протяжении последнего полугода мы выдаем более 100 млрд рублей кредитов наличными ежемесячно. Поскольку ВТБ — первичный кредитор портфеля, то для наших заемщиков ничего не изменилось: им по-прежнему доступны все привычные каналы обслуживания».

Напомним, что для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству.