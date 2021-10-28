Росбанк предлагает клиентам повышенную доходность по сберсчету #АКЦИОННЫЙ

С 25 октября по 31 декабря 2021 года клиенты Росбанка, открывшие сберегательный счет #Акционный, смогут принять участие в акции «Расти до десяти!», в рамках которой к основным 7,5% годовых, начисляемых на остаток по счету, можно будет получить дополнительные 2,5% при выполнении ряда условий, что в итоге даст доходность 10% годовых на остаток.

Для участия в акции необходимо:

совершить не менее одной расходной операции с использованием карты Росбанка на сумму не менее 10 тысяч рублей в период проведения акции;

открыть и пополнить сберегательный счет #Акционный на сумму не менее 10 тысяч рублей в период проведения акции;

поддерживать остаток на сберегательном счете в размере не менее 10 тысяч рублей с даты пополнения средств до окончания акции.

Напомним, что 8 октября Росбанк повысил ставку по сберегательному счету #Акционный. Новые клиенты банка, могут оформить сберегательный счет со ставкой 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Единая процентная ставка 7,5% действует до конца марта 2022 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей.

Дополнительные 2,5% годовых в рамках акции «Расти до десяти!» будут начислены участникам акции в январе 2022 года.

Подробнее об акции «Расти до десяти!» - по ссылке.