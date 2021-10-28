Росбанк и АО «Зарубежнефть» расширяют партнерство в сфере кредитования

Росбанк и АО «Зарубежнефть» подписали рамочное кредитное соглашение, предусматривающее предоставление возобновляемого краткосрочного финансирования на различные цели на сумму 15 млрд рублей.

Первый транш был выбран компанией в максимальном объеме.

«Следуя стратегии клиентоцентричности и активно расширяя кредитование ведущих компаний российской нефтегазовой отрасли, Росбанк предложил своему стратегическому партнеру, АО «Зарубежнефть», оптимальные условия для получения возобновляемого финансирования. Мы своевременно реализовали сделку с привлекательной процентной ставкой, на уровне которой не отразилась ни сложная рыночная конъюнктура, ни последние решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки», – прокомментировала первый заместитель председателя правления Перизат Шайхина.

«Мы ценим наши долгосрочные отношения с Росбанком – опорным банком компании, совместная работа с которым направлена на достижение максимальной эффективности для «Зарубежнефти». Мы высоко оцениваем профессиональный уровень и экспертизу команды Росбанка, диапазон доступных финансовых инструментов и стратегический фокус на развитие нашего бизнеса в России», – прокомментировал Денис Максимов, заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Зарубежнефть».