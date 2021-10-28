Кобзев попросил Новожилова извиниться за жесткое высказывание в адрес не привитых от ковида

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 28 октября попросил главврача Ивано-Матренинской детской больницы Владимира Новожилова извиниться за жесткое высказывание, адресованное людям, не привитым от коронавируса.

«Знаю, что Владимир Александрович эмоционально высказал, как врач, свое мнение. Думаю, Владимир Александрович, нужно в этом плане понимать, что эмоции сегодня у вас запредельные. Понимаю, что сегодня болеют дети и тяжело болеют. И вы, как ответственный человек, встали на защиту выздоровления этих детей. Все-таки, я думаю, нужно извиниться за ту нетактичную фразу, которую вы сказали, и дальше приступить к той работе, которой мы занимаемся, – информировать, убеждать, показывать, доказывать, что сегодня другой таблетки, другого лечения [кроме вакцинации] нет», – отметил губернатор.

Новожилов извинился и пояснил свое эмоциональное выступление так: «Для каждого из медиков нет никакой разницы привит человек или не привит. Помощь оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем. Но, наверное, мало кто знает, что на базе нашей больницы развернуто шесть ковидных отделений, в том числе и для новорожденных детей, которым несколько часов отроду. И эмоциональность моя связана со здоровьем этих детей, с их судьбой».

Он также добавил, что «в глубине души рад, что тема всколыхнула общественность» и рассказал, что в четвертую волну болеет много детей, и коронавирус они не всегда переносят легко, потому взрослым необходимо помнить об ответственности перед детьми и вакцинироваться.

Напомним, накануне Владимир Александрович во время прямого эфира 25 октября жестко высказался в адрес людей, которые не привились от коронавируса, предложив им не звонить в скорую, когда они заболеют, и «помирать дома».