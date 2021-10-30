Альфа-Банк выступил организатором ESG-синдиката для Nordgold

Альфа-Банк единственным из российских банков стал организатором синдицированной кредитной линии, привязанной к ESG-рейтингу, для международной золотодобывающей компании Nordgold.

Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставлена дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе группой международных банков: Альфа-Банком, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанком, банком Intesa, лондонским подразделением Mizuho Bank и Societe Generale.

Ключевым аспектом сделки является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного рейтингового агентства EcoVadis. Новый трехлетний кредит, ориентированный на ESG-показатели компании, организован группой международных банков вслед за двухлетней синдицированной кредитной линией, привязанной к ESG-рейтингу, на сумму 100 млн долларов, который Nordgold получила в марте 2021 года.

«Nordgold достигла серьезных результатов в реализации инициатив по устойчивому развитию, и сейчас мы разрабатываем подробную дорожную карту наших будущих ESG-целей. Соблюдение лучших ESG-практик индустрии – основа нашего бизнеса, поэтому использование измеримых ESG-показателей в финансировании видится логичным развитием этого подхода», — сказал Николай Зеленский, генеральный директор компании Nordgold.

«Nordgold подает рынку пример ответственного развития с точки зрения принципов ESG. Мы рады поддержать компанию на этом пути. Мы видим большой потенциал развития ESG-решений на российском рынке. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 5 лет. Со своей стороны, Альфа-Банк готов предоставлять особые условия заемщикам, если они вкладываются в технологии, снижающие углеродный след. Наша цель — сокращать объем косвенных выбросов парниковых газов от кредитного портфеля через увеличение объема ESG-кредитования. Кроме того, мы предлагаем клиентам широкий спектр решений по привлечению капитала для экологической трансформации и реализации экологических проектов», — отметил президент и первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

По состоянию на 18 октября 2021 года корпоративная задолженность Nordgold состоит из пятилетнего еврооблигационного займа размером 400 млн долларов со сроком погашения в 2024 году и вышеупомянутой двухлетней синдицированной кредитной линии на сумму 100 млн долларов, которая не была выбрана по состоянию на 18 октября 2021 года.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставлена дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе группой международных банков: Альфа-Банком, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанком, банком Intesa, лондонским подразделением Mizuho Bank и Societe Generale.

Ключевым аспектом сделки является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного рейтингового агентства EcoVadis. Новый трехлетний кредит, ориентированный на ESG-показатели компании, организован группой международных банков вслед за двухлетней синдицированной кредитной линией, привязанной к ESG-рейтингу, на сумму 100 млн долларов, который Nordgold получила в марте 2021 года.

«Nordgold достигла серьезных результатов в реализации инициатив по устойчивому развитию, и сейчас мы разрабатываем подробную дорожную карту наших будущих ESG-целей. Соблюдение лучших ESG-практик индустрии – основа нашего бизнеса, поэтому использование измеримых ESG-показателей в финансировании видится логичным развитием этого подхода», — сказал Николай Зеленский, генеральный директор компании Nordgold.

«Nordgold подает рынку пример ответственного развития с точки зрения принципов ESG. Мы рады поддержать компанию на этом пути. Мы видим большой потенциал развития ESG-решений на российском рынке. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 5 лет. Со своей стороны, Альфа-Банк готов предоставлять особые условия заемщикам, если они вкладываются в технологии, снижающие углеродный след. Наша цель — сокращать объем косвенных выбросов парниковых газов от кредитного портфеля через увеличение объема ESG-кредитования. Кроме того, мы предлагаем клиентам широкий спектр решений по привлечению капитала для экологической трансформации и реализации экологических проектов», — отметил президент и первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

По состоянию на 18 октября 2021 года корпоративная задолженность Nordgold состоит из пятилетнего еврооблигационного займа размером 400 млн долларов со сроком погашения в 2024 году и вышеупомянутой двухлетней синдицированной кредитной линии на сумму 100 млн долларов, которая не была выбрана по состоянию на 18 октября 2021 года.Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставлена дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе группой международных банков: Альфа-Банком, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанком, банком Intesa, лондонским подразделением Mizuho Bank и Societe Generale.

Ключевым аспектом сделки является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного рейтингового агентства EcoVadis. Новый трехлетний кредит, ориентированный на ESG-показатели компании, организован группой международных банков вслед за двухлетней синдицированной кредитной линией, привязанной к ESG-рейтингу, на сумму 100 млн долларов, который Nordgold получила в марте 2021 года.

«Nordgold достигла серьезных результатов в реализации инициатив по устойчивому развитию, и сейчас мы разрабатываем подробную дорожную карту наших будущих ESG-целей. Соблюдение лучших ESG-практик индустрии – основа нашего бизнеса, поэтому использование измеримых ESG-показателей в финансировании видится логичным развитием этого подхода», — сказал Николай Зеленский, генеральный директор компании Nordgold.

«Nordgold подает рынку пример ответственного развития с точки зрения принципов ESG. Мы рады поддержать компанию на этом пути. Мы видим большой потенциал развития ESG-решений на российском рынке. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 5 лет. Со своей стороны, Альфа-Банк готов предоставлять особые условия заемщикам, если они вкладываются в технологии, снижающие углеродный след. Наша цель — сокращать объем косвенных выбросов парниковых газов от кредитного портфеля через увеличение объема ESG-кредитования. Кроме того, мы предлагаем клиентам широкий спектр решений по привлечению капитала для экологической трансформации и реализации экологических проектов», — отметил президент и первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

По состоянию на 18 октября 2021 года корпоративная задолженность Nordgold состоит из пятилетнего еврооблигационного займа размером 400 млн долларов со сроком погашения в 2024 году и вышеупомянутой двухлетней синдицированной кредитной линии на сумму 100 млн долларов, которая не была выбрана по состоянию на 18 октября 2021 года.