Банк «Союз» и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «Союз» подписал с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) соглашение о сотрудничестве в области кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под независимую гарантию.

Основной целью подписанного соглашения является организация всестороннего сотрудничества банка и Корпорации по вопросам развития малого и среднего бизнеса: расширение кредитования банком субъектов малого и среднего предпринимательства за счет предоставления Корпорацией независимых гарантий.

Сроки предоставления гарантий - до 15 лет в зависимости от условий конкретного продукта. Сумма гарантии до 1 млрд рублей. Сумма гарантийного покрытия до 50% от суммы кредита в рамках продуктов «прямая гарантия для инвестиций, для обеспечения кредитов с целью пополнения оборотных средств», до 70% от суммы кредита в рамках продуктов для участников закупок в рамках 223-ФЗ/44-ФЗ и 275-ФЗ, для «газелей», а также в рамках продукта «Согарантия», до 75% от суммы кредита в рамках продукта «Согарантия» для приоритетных направлений и до 100 % от суммы кредита при сумме гарантии не более 50 млн в рамках гарантии для стартапов и гарантии для кредитов, обеспеченных правами на результаты интеллектуальной собственности. Это очень актуально для тех заемщиков, которые не могут получить дополнительное финансирование из-за отсутствия твердого залога, необходимого банкам для приятия решения о кредитовании.

Целью деятельности Корпорации является обеспечение доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов указанного сегмента и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.

Олег Панарин, Председатель Правления банка «Союз»:

- Для нас подписание соглашения с Корпорацией МСП – это очередной этап развития работы банка с компаниями малого и среднего бизнеса, который повысит таким организациям доступность гарантийной и кредитной поддержки от банка «Союз». Благодаря подписанному соглашению будет расширен круг клиентов, которые смогут воспользоваться более технологичными и удобными банковскими продуктами.

Александр Исаевич, Генеральный директор Корпорации МСП:

- Включение банка «Союз» в программу кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под независимую гарантию отвечает главной задаче работы Корпорации МСП - расширению поддержки малого и среднего бизнеса. Региональная сеть банка охватывает основные промышленные и культурные центры нашей страны, включая города-миллионники, а значит кредитные инструменты станут доступны тысячам предпринимателей. Вхождение еще одного банка в систему кредитования МСП расширяет линейку финансовых продуктов и позволит представителям малого и среднего бизнеса выбирать наиболее подходящие для них условия и программы.