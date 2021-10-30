Дальневосточный банк провел бизнес-семинар для участников внешнеэкономической деятельности

Предприятия Приморского края приняли участие в бизнес-семинаре «ВЭД: новые возможности с Дальневосточным банком», организованном на базе Центра развития предпринимательства. Высокая актуальность этой темы обусловлена, в первую очередь, спецификой региона, активно вовлеченного в международную торговлю, а также тем, что в новых условиях ВЭД, связанных с последствиями пандемии коронавируса, предприниматели активно перестраивают логистические цепочки, выходят на новые рынки сбыта, корректируют направления бизнеса.

В ходе семинара специалисты банка представили действующим и потенциальным клиентам обновления в системе дистанционного банковского обслуживания для более эффективного осуществления ВЭД. Кроме того, начальник управления валютного контроля Дальневосточного банка Наталья Юдина рассказала о планируемых изменениях валютного законодательства, а также рассмотрела конкретные кейсы, представленные участниками семинара, и ответила на вопросы.

Дальневосточный банк, который работает на рынках Дальнего Востока и Восточной Сибири более 30 лет, обладает значительным опытом по ведению внешнеэкономической деятельности. Обширная география, индивидуальный подход и наличие специалистов валютного контроля практически во всех офисах банка позволяет клиентам получать оперативные консультации и избегать штрафов за нарушение валютного законодательства.