Крона-Банк изменил режим работы банка в праздничные дни ноября 2021 года:
- 1, 2 ноября 2021г. Банк работает в обычном режиме,
- 3 ноября 2021г. с 09:00 до 16:00,
- 4, 5, 6, 7 ноября 2021г. – выходные дни.
Читайте также:
31 октября 2021
31 октября 2021
|
|
Новости
Крона-Банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2021
Крона-Банк изменил режим работы банка в праздничные дни ноября 2021 года:
Читайте также:
31 октября 2021
31 октября 2021
/ Сибирское Информационное Агентство /
Смотрите также:
Материалы сюжета "Как работают банки ":
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2021.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА»,
регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Гл. редактор - Герасимова Е.В.