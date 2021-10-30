Новости

Крона-Банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2021

Крона-Банк изменил режим работы банка в праздничные дни ноября 2021 года:

  • 1, 2 ноября 2021г. Банк работает в обычном режиме,
  • 3 ноября 2021г. с 09:00 до 16:00,
  • 4, 5, 6, 7 ноября 2021г. – выходные дни.

Читайте также:

Как работает ПСБ Банк в праздничные дни ноября 2021
31 октября 2021
Как работает банк ВТБ в нерабочие дни ноября 2021
31 октября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки ":
Все материалы сюжета (162)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании