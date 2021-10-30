Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых выгодных банков для вклада по итогам сентября и занял в нём 18 строчку. Исследование проводил портал Brobank.ru.



Оценка охватывает ТОП-100 крупнейших банков по объему активов. Данные о применяемой ими максимальной доходностью по вкладам физлиц взяты с их официальных сайтов. Охватываемый период – сентябрь 2021 года.



Рейтинг опирается на средний уровень максимальных ставок депозитов для граждан. Он получен с помощью выведения среднестатистической ставки по пяти представленным в отчетности продуктам, разделенным по сроку действия. Если применятся меньше вариантов размещения средств, то показатель рассчитан только по используемым предложениям.



Войти в самые выгодные банки для вклада в сентябре 2021 года могли только те кредитные организации, которые предлагают не менее четырех вариантов периодов депозитов. Учитывая ограничение перечня принятых во внимание структур и текущие требование, конкуренция за попадание в ТОП-30 насчитывала 69 кредитных организаций.



Как отмечают эксперты издания, прибыльность вложения денег в сентябре 2021 года относительно августа увеличилась. Положительная динамика составила 4,24%. Она соответствует приросту средней максимальной процентной ставки на уровне 0,253% годовых. Наиболее заметный прогресс фиксируется у вкладов на срок от 91 до 180 дней.



Здесь же можно отметить, что именно динамика продуктов до востребования больше, чем со сроком более года. Если в первом случае она находится на уровне 3,3%, то во втором 3,25%. Это обусловлено тем, что вклады с периодом договора свыше 12 месяцев располагали большим изначальным уровнем доходности.