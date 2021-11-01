Расширения границ тарифного коридора ОСАГО стоит опасаться недобросовестным владельцам такси

Член общественного совета ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов считает алогичной волну споров, которую вызвало предложение Центробанка дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО.

По мнению эксперта, нововведение пойдет на пользу 99% автомобилистов, которые смогут покупать страховку по более низким ценам. Согласно задумке регулятора, диапазон базовых ставок будет расширен в обе стороны: для частных автомобилей физлиц – на 10%, для общественного транспорта - на 4,9%, для такси – на 30%.

«Почему-то выступая против расширения тарифного коридора ОСАГО, некоторые граждане приводят странные аргументы, основанные на ошибочных данных. Довольно бессмысленно рассуждать об экономической необоснованности предложения Центробанка, апеллируя отношением страховых выплат к страховым премиям ОСАГО по России за 2020 год. Всем давно известно: в страховании выплаты всегда догоняют сборы, ведь по страховым случаям есть срок давности. Только по истечению трех лет с окончания рассматриваемого периода, можно говорить, что привязанных к этому периоду страховых случаев, которые необходимо будет урегулировать, произведя по ним страховые выплаты, больше не будет.

Например, в 2020 году заключено 41,2 млн договоров на 231,7 млрд рублей страховых премий, тогда как страховых выплат осуществлено на 135,8 млрд рублей.

Однако львиная доля выплат на десятки миллиардов рублей по заявленным в 2020 году страховым случаям придется на период с 2021 года по конец 2023 года. Корректную статистику по общей сумме выплат по всем заявленным в 2020 году страховым случаям, можно будет подвести не раньше 1 января 2024 года. Как правило, этот длинный хвост компенсаций всегда довольно значителен. Страховые компании держат специальные резервы для возмещения ущерба по случаям, рассмотрение которых тянется годами и может переноситься в зал суда.