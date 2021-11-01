Как будет работать Альфа-Банк в праздничные и нерабочие дни ноября 2021

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Платежи в рублях и иностранной валюте
28-29 октября и 1-3 ноября платежи через интернет-банк проводятся в обычном режиме. В отделениях — в соответствии с режимом работы.
Конвертация
Конвертация проводится в стандартном режиме по всем курсам.
Погашение и выдача кредитов
28-29 октября и 1-3 ноября платежи по всем кредитным продуктам нужно вносить как обычно, по графику. Даты платежей не переносятся, выдачи кредитов тоже будут проходить в обычном режиме.
Депозитные сделки
28-29 октября и 1-3 ноября заключение депозитных сделок и сделок поддержания фиксированных остатков на банковских счетах будет осуществляться в стандартном режиме, в том числе с использованием сервиса «Депозиты Online».
Аккредитивы
28-29 октября и 1-3 ноября все операции по аккредитивам выполняются в стандартном режиме.
Факторинг
28-29 октября и 1-3 ноября все операции по сделкам факторинга выполняются в стандартном режиме.
Валютный контроль
28-29 октября и 1-3 ноября считаются банком как рабочие дни на основании п.5 Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Учитывайте эту информацию при расчете срока представления документов в банк для целей валютного контроля.
Инкассация и самоинкассация
Сервисы будут работать в обычном режиме — без изменений.
Инвестиции
Московская биржа и другие ключевые элементы инфраструктуры валютного рынка будут работать в обычном режиме с графиком стандартных рабочих дней. Сделки конвертации будут проходить в штатном режиме.
Все клиентские менеджеры, продуктовые специалисты и сотрудники подразделений поддержки будут работать в обычном режиме.