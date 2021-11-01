Как будет работать Альфа-Банк в праздничные и нерабочие дни ноября 2021

Альфа-Банк опубликовал график работы банка 28-29 октября и 1-3 ноября и рассказал, как будут погашаться кредиты, проходить платежи, конвертация и инкассация в этот период.

Платежи в рублях и иностранной валюте

28-29 октября и 1-3 ноября платежи через интернет-банк проводятся в обычном режиме. В отделениях — в соответствии с режимом работы.

Конвертация

Конвертация проводится в стандартном режиме по всем курсам.

Погашение и выдача кредитов

28-29 октября и 1-3 ноября платежи по всем кредитным продуктам нужно вносить как обычно, по графику. Даты платежей не переносятся, выдачи кредитов тоже будут проходить в обычном режиме.

Депозитные сделки

28-29 октября и 1-3 ноября заключение депозитных сделок и сделок поддержания фиксированных остатков на банковских счетах будет осуществляться в стандартном режиме, в том числе с использованием сервиса «Депозиты Online».

Аккредитивы

28-29 октября и 1-3 ноября все операции по аккредитивам выполняются в стандартном режиме.

Факторинг

28-29 октября и 1-3 ноября все операции по сделкам факторинга выполняются в стандартном режиме.

Валютный контроль

28-29 октября и 1-3 ноября считаются банком как рабочие дни на основании п.5 Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Учитывайте эту информацию при расчете срока представления документов в банк для целей валютного контроля.

Инкассация и самоинкассация

Сервисы будут работать в обычном режиме — без изменений.

Инвестиции

Московская биржа и другие ключевые элементы инфраструктуры валютного рынка будут работать в обычном режиме с графиком стандартных рабочих дней. Сделки конвертации будут проходить в штатном режиме.

Все клиентские менеджеры, продуктовые специалисты и сотрудники подразделений поддержки будут работать в обычном режиме.