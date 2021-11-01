Невесомые ставки в Дальневосточном банке — ипотека от 0,01 %

Время исполнять мечты о собственном жилье вместе с акцией «Невесомая ставка» от Дальневосточного банка. С 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. подайте заявку на оформление «Дальневосточной ипотеки» по специальной сниженной ставке – 0,01 %.

Участие в программе позволит выгодно приобрести у застройщика готовую или строящуюся жилую недвижимость на территории Дальневосточного федерального округа.

Воспользоваться предложением могут семьи, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет; не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет; а также граждане Российской Федерации, переехавшие в регионы России, входящие в состав ДВФО в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи – 20 лет и 2 месяца. При отсутствии страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка увеличивается на 1 п. п.

Подать экспресс-заявку и получить предварительное одобрение банком кредита по специальной ставке 0,01 % можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделе программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Организатор Акции: АО «Дальневосточный банк». Общий срок проведения Акции: с 01.11.2021 по 28.02.2022 (включительно). Принять участие в Акции могут физические лица, отвечающие требованиям программы «Дальневосточная ипотека». С подробной информацией об Акции, ее организаторе, правилах, сроках и порядке проведения можно ознакомиться на сайте wwww.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).