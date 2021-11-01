Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 крупнейших банков по сумме займов ИП на 1 октября 2021 года и занял 11 строчку рейтинга, сообщает финансовый портал Brobank.ru.

Рейтинг опирается на данные оборотной ведомости по форме 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ, от 1 октября 2021 года. Отчетная дата – 1 октября 2021 года позволяет оценить итоги работы банков в рассматриваемом сегменте бизнеса за три периода. В частности за сентябрь, III квартал и первые девять месяцев года. Также Примсоцбанк занимает 4 строчку в ТОП-20 банков с самым качественным портфелем займов ИП.



Согласно исследованию, доля просрочки предпринимателей в общем кредитном портфеле всех банков на 1 октября 2021 года составила 8,93%. Это на 0,33% меньше, чем на 1 сентября. Также сокращение наблюдается и в разрезе III квартала – на 0,49%. Идентичная тенденция при сопоставлении этого параметра с данными на начало года. Правда, изменение менее существенное. Доля некачественных долгов уменьшилась на 0,17%.



Если же говорить о сумме просрочки, то она уменьшается в разрезе работы в сентябре и в III квартале. Сокращение находится на уровне 940,95 и 218,32 мн рублей соответственно. В то же время за первые 9 месяцев 2021 года наблюдается обратная тенденция – некачественных долгов стало больше на 2,61 млрд рублей. То есть сокращение доли в этом временном отрезке связано с более динамичным увеличение самого портфеля займов ИП.