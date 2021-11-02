Клиенты Альфа-Банка с 1 ноября получат доход 8% по Альфа-Карте и накопительному счёту

С 1 ноября новые клиенты Альфа-Банка получат доход в 8% годовых в рублях на любой из двух продуктов: дебетовую Альфа-Карту или накопительный Альфа-Счёт. Ставка 8% годовых на остаток доступна клиентам, впервые открывшим дебетовую карту или накопительный Альфа-Счёт.

Ставка 8% годовых начисляется с первого дня без дополнительных условий.

Для тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счётом, банк также улучшил условия: можно получать 8% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 р в месяц.