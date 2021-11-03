Чаще всего в 2021 году угоняли красные автомобили

По данным страховой компании «Согласие» (есть у SIA.RU), в 2021 году 34% угнанных авто были белого цвета, еще 24% – черного. В 19% случаев угонщиков интересовали серые машины, в 12% – серебристые. На коричневые и синие пришлось 7% и 2% угонов соответственно. Несмотря на то, что злоумышленники редко похищают яркие машины, без таких краж в этом году не обошлось. Красными были 2% угнанных авто.

Треть угонов пришлась на Hyundai (Solaris, Tucson, Santa Fe и Sonata), 19% – на Kia (Sorento, Sportage, Rio X-Line, Optima), 12% – Lexus (LX 570, RX 300 и LX 470), 9% – на Toyota (RAV4, Camry). В остальных случаях фигурировали Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Lada, Jeep, BMW и авто других марок.

В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали.

В 2021 году 48% авто были похищены в Москве и области, 52% – в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб. На втором месте по сумме выплаты – BMW в Санкт-Петербурге (возмещение – 4,3 млн руб.). На третьем – Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн руб. В Свердловской области была угнана Kia (4 место, 2 млн руб.). Первую пятерку замыкает Hyundai в Москве и Новосибирской области (по 1,9 млн руб.).