Moody's подтвердил долгосрочный рейтинг банковских депозитов B2 КБ «Солидарность» с прогнозом «Стабильный»

29 октября рейтинговое агентство «Мудис» (Moody's Investors Service) подтвердило АО КБ «Солидарность» долгосрочный рейтинг банковских депозитов B2 с прогнозом «Стабильный». Рейтинг Банка поддерживается существенным запасом по капиталу, высоким уровнем резервирования проблемных активов и достаточным уровнем ликвидности. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Агентства, что возможная реализация рисков в результате ухудшения условий ведения операционной деятельности из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции будет сбалансирована хорошей позицией Банка по ликвидности и капиталу.

Агентство отмечает, что в результате присоединения КБ «МИА» (АО) запас Банка по капиталу существенно вырос, а деятельность Банка стала прибыльной и ожидается дальнейший рост чистых комиссионных доходов. Агентство также ожидает, что в течение ближайших 12-18 месяцев профили Банка по ликвидности и фондированию останутся стабильными. Этому будут способствовать очень низкая зависимость от рыночного фондирования, высокая диверсификация депозитов клиентов.