Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам до 7,2%

С 3 ноября 2021 г. Дальневосточный банк повысил ставки по всем срочным рублевым вкладам на 0,5 процентных пункта. При дистанционном открытии вкладов в Интернет-офисе или Мобильном приложении банка процентная ставка больше, чем при заключении договора в офисе банка: максимальная ставка — 7,2 % годовых.

Депозиты Дальневосточного банка доступны к оформлению на срок 93, 186, 385 или 540 дней, также предусмотрена возможность автоматического продления вкладов на новый срок. Минимальная сумма для открытия – от 10 000 рублей. Окончательная ставка рассчитывается исходя из внесенной первоначальной суммы вклада, выбранного срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Подробнее ознакомиться со всей линейкой вкладов Дальневосточного банка и условиями их открытия можно на сайте Дальневосточного банка, в любом офисе банка или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).