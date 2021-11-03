Чистая прибыль Примсоцбанка за 9 месяцев 2021 года составила 1,3 млрд рублей

По данным официальной финансовой отчетности чистая прибыль ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» за 9 месяцев 2021 года составила 1 354,7 млн. рублей, что на 22,8% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Собственные средства банка с начала года увеличились на 8,6% и на 01 октября составили 11 002 млн. рублей (79 место в топ-100 российских банков по капиталу). Активы банка выросли с начала года на 5,3% и достигли 84 186,9 млн. рублей (70 место в ТОП-100 российских банков по активам по данным банковского портала Kuap.ru).



- Примсоцбанк традиционно показывает стабильно высокие финансовые результаты, - комментирует заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимир Потапов. – Мы выросли практически по всем ключевым финансовым показателям: активам, прибыли, капиталу. Увеличив с начала года кредитный портфель, мы улучшили его качество, снизили просрочку, с запасом выполняя требования Банка России по капиталу и кредитному риску. Результаты девяти месяцев дают основание полагать, что цели, установленные стратегическим планом развития банка на 2020-2021гг.., будут выполнены.



Примсоцбанк входит в список крупнейших региональных налогоплательщиков, только за 9 месяцев 2021 года Банк перечислил в бюджеты разных уровней в виде налогов сумму в 823,2 млн. рублей, что на 27,4% больше, чем в предыдущем периоде.



Аудит Банка по российским и международным стандартам проводит компания Moore Stehens. Текущие рейтинги Примсоцбанка: международный рейтинг от Fitch Rating – подтвержден на уровне “BB”, прогноз «Стабильный», российский рейтинг банка от Эксперт РА – подтвержден на уровне «ВВВ+», прогноз улучшен до уровня «Позитивный».