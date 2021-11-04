Власти региона решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутск после катастрофы

Власти Иркутской области после авиакатастрофы с самолетом Ан-12 решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутск за пределы города, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

«Аэропорт в черте города. Как и многие жители, я, конечно, обеспокоен этим положением дел. <….> Мы опять активно включаемся в вопрос по выносу аэропорта за территорию города. Как я уже говорил, мы определились с одной площадкой. Мы сегодня ведем переговоры с Минобороны, для нас очень важно, как будут определены границы аэропортовой зоны, взлетно-посадочной полосы», – сообщил губернатор и добавил, что «это вопрос не одного дня».

По словам Игоря Кобзева, на протяжении последних десятилетий это уже 11-ая авиакатастрофа, всего в них погибли и пострадали более 500 человек.

Напомним, о проблеме переносе международного аэропорта с территории Иркутска говорят в течение нескольких десятилетий. Действующий объект находится в нескольких минутах езды от центра. Ранее губернатор области сообщал, что власти Приангарья рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта. Они располагаются в 30 км от города.