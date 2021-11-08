«Рецепт вкусной ставки» от Дальневосточного банка: кредиты и рефинансирование от 5,5 %

В преддверии своего дня рождения Дальневосточный банк раскрывает фирменный «Рецепт вкусной ставки»: теперь получить кредит или рефинансировать уже действующие займы можно от 5,5 %* годовых. С 08 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. подайте заявку на оформление кредита в рамках праздничной Акции и найдите свой рецепт для радости: долгожданный ремонт, покупка новой техники, активный отдых или даже престижное образование! А с помощью рефинансирования вы сможете на выгодных условиях объединить несколько действующих кредитов в один, уменьшить по ним ежемесячный платеж, а также получить дополнительные средства на необходимые расходы.

С подробной информацией об Акции «Рецепт вкусной ставки», условиях кредитования, процентных ставках и требованиях к заемщикам можно ознакомиться здесь, в офисах Дальневосточного банка или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Ставка (% годовых) – от 5,5 % в зависимости от категории заемщика и при условии присоединения к программе коллективного добровольного страхования жизни и трудоспособности (далее Страхование) с покрытием в размере страховой суммы на дату присоединения с уплатой комиссии за Страхование в соответствии с тарифами Банка. При отказе от Страхования в период действия кредитного договора ставка увеличивается на 7 процентных пунктов. Сумма кредита от 30 000 до 3 000 000 руб., срок от 12 до 84 мес., кратно 12 месяцев.

Общий срок проведения Акции: с 08.11.2021 по 15.02.2022 (включительно); прием документов (подача заявок): с 08.11.2021 по 31.01.2022 (включительно); выдача кредитов: с 08.11.2021 по 15.02.2022 (включительно).