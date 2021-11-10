Власти РФ отчитались о проделанной работе по ликвидации отходов «Усольехимпрома»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко рассказала о проделанной работе о ликвидации опасных отходов нынче закрытого предприятия «Усольехимпром», расположенного в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

За последнее время удалось сделать следующее:

завершить ликвидацию десяти опасных скважин рассолопромысла;

провести комплексные изыскания объектов накопленного экологического вреда;

подготовить основные объемы грунтов и конструкций к дальнейшей демеркуризации.

«Поручила Росатому и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. А Росприроднадзору – провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации в трехнедельный срок с даты ее получения. Идем с опережением графика», – пояснила Абрамченко.