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Власти РФ отчитались о проделанной работе по ликвидации отходов «Усольехимпрома»

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко рассказала о проделанной работе о ликвидации опасных отходов нынче закрытого предприятия «Усольехимпром», расположенного в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

За последнее время удалось сделать следующее:

  • завершить ликвидацию десяти опасных скважин рассолопромысла;
  • провести комплексные изыскания объектов накопленного экологического вреда;
  • подготовить основные объемы грунтов и конструкций к дальнейшей демеркуризации.

«Поручила Росатому и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. А Росприроднадзору – провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации в трехнедельный срок с даты ее получения. Идем с опережением графика», – пояснила Абрамченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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