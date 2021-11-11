Альфа-Банк предложил клиентам ставку по вкладу до 9%

С 10 ноября клиенты Альфа-Банка могут разместить средства в рублях с доходом до 9% годовых. Это удобно и выгодно: минимальная сумма – всего от 10 тысяч рублей, нет ограничений по максимальной сумме, а открыть вклад можно прямо в мобильном приложении.

Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года.

Кроме того, банк повысил ставки по Альфа-Вкладу с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита сроком от 3 месяцев до 1 года клиенты получат доход до 7,23% годовых.