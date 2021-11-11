Дальневосточный банк приглашает жителей Владивостока на выставку «Художники родного Приморья»

В честь своего 31-ого дня рождения, Дальневосточный банк приглашает жителей и гостей дальневосточной столицы посетить выставку «Художники родного Приморья», которая пройдет в одном из офисов банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, 2 эт.

Картины предоставлены партнером Банка — Приморской государственной картинной галереей, самым восточным музеем России, в собрании которого представлено отечественное и зарубежное искусство XIV — начала XXI века.

На выставке «Художники родного Приморья» можно будет познакомиться с работами Людмилы и Виктора Убираевых, выделяющихся в художественной среде нашего края хорошо узнаваемым почерком: Виктор Убираев приверженец отображения красочного богатства натуры, которое является результатом постоянных пленэрных поездок. Людмила Убираева – единственный, пожалуй, из художников, последовательно работающих в технике сухой пастели, автор портретов именно в этой технике, Алексея Плешивцева, художника-философа, Анатолия Матюхина – продолжателя традиций русского реализма, Лидии Козьминой, одной из самых известных и узнаваемых художниц Приморья, чья слава давно перелетела через границы региона, Владлена Камовского, создавшего свыше трёхсот этюдов и больших работ, запечатлевших старинные здания, улицы и виды Владивостока, Виталия Семкина-акварелиста, писателя, журналиста.

Выставка откроется 15 ноября в 14.00 и завершится 20 ноября в 16.00.

Вход свободный.