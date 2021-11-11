145 млн рублей выделят Приангарью на расселение граждан из бараков

На расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока, Иркутская область получит 145 миллионов рублей из федерального бюджета. Необходимые для этого изменения в госпрограмму утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках.

– Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского городского поселения и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 миллиона рублей, в том числе 145 миллионов из федерального бюджета, 48 миллионов – из областного, – рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.