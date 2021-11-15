Что помогает россиянам увеличивать доходы и накопления

Две трети россиян (69%) недовольны своим нынешним доходом, но при этом только треть (39%) исправляет ситуацию рациональными способами – например, поиском лучшей работы, получением дополнительного образования и финансовых знаний. При этом каждый десятый пытается увеличить доход, посылая «запрос на богатство» или следуя «денежным» приметам, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив более 40 тыс. человек по всей стране.

Каждый шестой россиянин (16%) в целом доволен своим нынешним доходом, но хотел бы иметь больше. Почти каждый десятый (9%) отмечает, что собирается увеличивать заработок, который определяет как «средний». 6% респондентов утверждают, что денег им на всё хватает и получается даже откладывать.

Чтобы увеличить доходы, треть опрошенных (34%) пытаются следить за своим бюджетом и не тратить лишнего. Ещё четверть (26%) стараются больше работать или ищут место получше. 8% повышают уровень своей финансовой грамотности, а 5% получают дополнительное образование для обеспечения лучшего заработка в будущем.

Прочие респонденты используют методы другого типа. Например, 8% отправляют «запросы на богатство» во Вселенную, 2% следуют «денежным» приметам, 1% ожидают наследства и столько же уверены, что «притянуть деньги» поможет заставка на телефон с монетами или купюрами. Каждый седьмой россиянин (15%) вообще ничего не делает для того, чтобы увеличить свой доход и накопления.

С таким подходом к делу многим бывает непросто сформировать долгосрочные сбережения. Треть респондентов (34%) признаются, что накопления у них пока небольшие. Ещё 10% говорят, что начали копить недавно или собираются это сделать в ближайшее время. Только 4% россиян сбережений, по их собственной оценке, «хватит даже на пенсию».