Вопрос седьмой приаэродромной зоны обсудят правительство Приангарья и администрация президента РФ

С этой целью губернатор Игорь Кобзев прибыл в администрацию президента.

– Важная встреча состоялась сегодня в Администрации Президента. С Максимом Станиславовичем Орешкиным, помощником Президента РФ, обсудили проблемный для нас вопрос седьмой приаэродромной зоны. Тема сложная, нестандартная. По итогам встречи Максим Станиславович рекомендовал ведомству провести расширенное совещание со всеми заинтересованными сторонами, которое пройдёт уже завтра, – пишет губернатор Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

«Вопрос очень серьезный, из-за этой зоны многие проекты тормозятся», «Неужели вопрос сдвинется с мёртвой точки», «Игорь Иванович, решите вопрос – будет 3 срока на должности губернатора Иркутской области, желаю удачи (нужно бороться за регион)», – комментируют пользователи соцсети.

Напомним, что зона определена приказом Росавиации № 421-п. В её границы попадает более 50% площади Иркутска и еще 12 муниципальных образований Иркутской области, где запрещено строительство жилья и социальных объектов.