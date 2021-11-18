Все ОПИФ УК «Открытие» стали доступны на ИИС

«Открытие Инвестиции» (бренд УК «Открытие» и «Открытие Брокер», входят в группу банка «Открытие») запустили стратегию доверительного управления ИИС «Золото», тем самым полностью повторив в оболочке ИИС линейку открытых паевых фондов компании. Теперь инвесторы смогут купить паи всех ОПИФ УК «Открытие» в рамках ИИС и инвестировать, в том числе в золото, получая налоговый вычет, сообщили SIA.RU в банке.

С сегодняшнего дня для тех, кто предпочитает инвестиции в золото, доступен не только ОПИФ «Открытие – Золото», но и одноименная стратегия ИИС. Преимущество стратегии в том, что она позволяет получать доход от инвестиций в золото и при этом использовать все налоговые льготы ИИС.

Инвестиционная стратегия ИИС «Золото» подразумевает вложения в акции биржевого фонда, содержащего физические золотые слитки, через инвестирование в паи ОПИФ «Открытие – Золото». ИИС «Золото» подойдет для долгосрочных инвесторов, нацеленных на получение дохода на длинном временном горизонте, готовых брать на себя риск и переносить рыночную волатильность.

Запуск стратегии означает, что теперь простая для понимания линейка ОПИФ УК «Открытие» представлена на ИИС в полном виде. Чтобы выбрать подходящую стратегию, достаточно понимать только желаемую валюту (рубль или доллар), цель (на что вы хотите накопить) и аппетит к риску. После этого выбор становится абсолютно очевидным. Ознакомиться и выбрать продукт можно по ссылке.

Важным плюсом инвестирования с помощью ИИС является налоговый вычет, который вправе получить клиенты. Клиенты могут воспользоваться налоговым вычетом на сумму взноса в течение налогового периода (год), но не более 400 тыс. рублей (максимальная сумма возвращаемых государством средств – 52 тыс. рублей в год при ставке налога 13%) или освободить инвестиционный доход от уплаты НДФЛ по окончании срока ИИС.

«Мы сформировали линейку открытых фондов, которая отвечает основным запросам инвесторов, и теперь повторили ее на ИИС, позволив клиентам инвестировать во все ОПИФ, используя преимущество налогового вычета. Данный шаг направлен на то, чтобы максимально упростить процесс инвестирования для клиента, сделать его понятным и комфортным. Говоря о сегодняшнем запуске, отдельно подчеркну, мы считаем, что инвестиции в золото не теряют своей актуальности с течением времени и представляют особый интерес с точки зрения диверсификации и снижения рисков, особенно в периоды нестабильности на рынках», – Илья Корнев, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Напомним, ИИС – персональный счет, который дает владельцу счета право на получение налогового вычета, гарантированного государством. На ИИС можно накапливать средства и инвестировать в различные стратегии. Стратегии можно менять без потери срока. Поэтому в течение трех лет можно законно избежать уплаты налогов. Минимальная сумма инвестирования составляет 10 тысяч рублей, повторного взноса – 5 тысяч рублей. Максимальный размер инвестиций на ИИС составляет 1 млн рублей в календарный год, комиссия за ввод – 1,5 % от каждой суммы ввода.

Открыть ИИС можно в личном кабинете на сайте УК «Открытие» и в офисах агентов.