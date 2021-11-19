Инфляция в Приангарье в октябре достигла 8,26%

Это на 0,30% ниже, чем в Сибирском федеральном округе и на 0,13%, чем по России, сообщили SIA.RU в Банке России.

Ускорение инфляции в регионе определил рост издержек производителей и поставщиков на рынках продовольствия на фоне растущего спроса и цен на товарных мировых рынках, а также сбоев поставок импортной продукции.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился в октябре до 9,01% после 6,99% в сентябре.

Выросли расходы российских аграриев на удобрения, средства защиты овощей и упаковку (на фоне повышения спроса и цен на мировых товарных рынках). Из-за сбоев поставок увеличились логистические затраты поставщиков импортных тепличных овощей. Все это ускорило годовой рост цен на помидоры и огурцы. Дополнительное проинфляционное давление на динамику цен на тепличные овощи оказало увеличение затрат сельхозпроизводителей в некоторых регионах-поставщиках на обогрев теплиц при аномально холодной погоде в начале осени.

Корма для животных подорожали из-за повышения на мировых рынках стоимости зерна и других компонентов. Выросли расходы производителей на ветеринарные препараты, упаковку и транспортировку (в том числе на фоне подорожания горюче-смазочных материалов). Эти факторы продолжили ускорять рост цен на мясо курицы, свинину, колбасные изделия, молоко и молочную продукцию.

В то же время из-за влияния эффектов высокой базы прошлого года замедлился рост цен на сахар и подсолнечное масло. Годом ранее сбор сахарной свеклы уменьшился преимущественно из-за сокращения посевных площадей ввиду перепроизводства сахара в предыдущие годы. Предложение подсолнечника в прошлом году снизилось на фоне сокращения урожая из-за засушливой погоды на юге страны и увеличения объемов экспорта. В результате в том периоде цены на сахар и подсолнечное масло ускоренно росли. В этом году рост цен на них стабилизировался, в том числе ввиду ранее принятых Правительством России мер.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре несколько уменьшился, составив 10,40% после 10,45% в сентябре.

Снижение мировых цен и введение Правительством России во втором полугодии 2021 года экспортных пошлин на отдельные виды древесины и металлы увеличили предложение этих сырьевых товаров на внутреннем рынке. Как следствие, замедлился рост цен на доски, древесно-стружечные плиты и металлочерепицу.

Эффект высокой сравнительной базы сказался на уменьшении годового темпа прироста цен на золотые обручальные кольца: в октябре 2020 года рост цен на эти ювелирные изделия заметно ускорился под влиянием произошедшего ранее повышения спроса и цен на золото на мировых рынках, а также реализации отложенного спроса после снятия ограничений на проведение свадебных торжеств.

Вместе с тем проинфляционное влияние продолжало оказывать увеличение издержек производителей и поставщиков на отдельных товарных рынках. Так, повышение мировых цен на каучук, сбои и удорожание поставок ускорили рост цен на автомобильные шины. Нехватка на мировом рынке электронных компонентов и усложнение логистики сказались на ускорении роста цен на телевизоры и смартфоны.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре снизился до 3,40% после 3,54% в сентябре.

В целях стимулирования спроса авиакомпании в октябре снижали стоимость авиабилетов на внутренних рейсах. В то время как годом ранее они повышали тарифы на перелеты из-за давления со стороны издержек в условиях более низкого пассажиропотока. В результате замедлился годовой рост цен на полеты в салоне экономического класса самолета.

Расширение перечня стран, смягчивших условия для въезда туристов из России, отразилось на снижении спроса на поездки в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. В результате замедлился рост цен на путевки в Турцию и усилилось снижение в годовом выражении цен на отдых в ОАЭ.

Инфляция в Сибирском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в октябре по сравнению с сентябрем повысилась на 0,85 п.п., до 8,56%, что выше показателя по России в целом – 8,13%. На ускорение инфляции в округе преимущественно повлияли расширение спроса, опережающее наращивание предложения на отдельных товарных рынках, рост издержек производителей и поставщиков, в том числе в сфере сельского хозяйства. Проинфляционное влияние также оказало изменение порядка индексации тарифов ЖКХ в одном из регионов округа.

В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0-4,5%.