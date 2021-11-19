Дальневосточный банк – в лидерах рейтинга лучших программ рефинансирования ипотеки

В октябре 2021 года Дальневосточный банк занял 7 место в рейтинге Лучшие программы рефинансирования ипотеки банков ТОП 51–100 по объемам розничного кредитования.

Аналитики финансового маркетплейса «Выбери.ру» проанализировали процентные ставки программ рефинансирования ипотеки, а также сумму кредита и срок, на который переоформляется ипотека, условия страхования недвижимости, факторы снижения ставки, условия досрочного погашения без комиссий и штрафов, а также надежность и общую значимость банка на рынке. В итоге заемщикам было предложено 20 наиболее выгодных по мнению портала вариантов.

Ознакомиться с условиями кредитования и рефинансирования Дальневосточного банка можно на сайте www.dvbank.ru, а также по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Справочно:

АО «Дальневосточный банк» — универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В Дальневосточном банке обслуживается более 12 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 184 000 частных клиентов. На сегодняшний день региональная сеть банка насчитывает более 30 офисов в 10 регионах России.