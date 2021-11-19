Чёрная пятница возвращается в Примсоцбанк

С 23 по 30 ноября в Примсоцбанке пройдёт акция «Чёрная пятница». На период которой изменяются условия по всем программам потребительского кредитования.

В эти дни сумму до 500 тысяч рублей можно будет получить всего по двум документам – паспорту и любому другому на выбор. Обеспечения и справки о доходах не потребуется.

В рамках акции всем, кто оформляет потребительский кредит будет предложено бесплатно выпустить кредитную или дебетовую карту Mastercard с программой S7 Priority. -



При оформлении кредитной карты вы получите 2000 миль в подарок;

При оформлении любого кредита и дебетовой карты – 1500 миль в подарок;

При оформлении любого кредита и кредитной карты – 2500 миль в подарок.

Также в период акции новые и существующие клиенты-держатели кредитных карт Visa Platinum получат 5% кэшбэка за покупки одежды, обуви и бытовой техники (МСС 5611, 6521, 5651, 5655, 5661, 5691, 5722, 5732).



Подробности об акции можно уточнить в офисах банка, на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800)-350-42-02. Оставить заявку на потребительский кредит можно ЗДЕСЬ.