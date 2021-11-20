Фонд «Иркутский союз библиофилов» признали иностранным агентом

Минюста России 19 ноября признал Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» иностранным агентом, сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», – говорится в сообщении.

Учредителем организации является иркутский историк Алексей Петров, который ранее также был признан иностранным агентом.

Кроме того, в сообщении говорится, что в реестр, помимо фонда, включена и организация «Честные выборы», учредителями которой являются 18 человек, в том числе, Алексей Петров.

Минюст поясняет, что теперь создаваемые организациями материалы и распространяемые на территории России, подлежат обязательной маркировке.