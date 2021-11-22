Троллейбусный маршрут Иркутск - Молодежный запустят в 2022 году

В первом квартале следующего года планируется запустить троллейбусный маршрут, который свяжет Иркутск и поселок Молодежный Иркутского района. На линии, протяженность которой составляет около 14 км, планируется использование современных троллейбусов с автономным ходом, поскольку в поселок Молодежный не проведена троллейбусная контактная сеть. Пока предполагается выполнение рейсов в часы пик - утром и вечером, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

В настоящий момент региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства проводит необходимые согласования.

– До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены, – отметил губернатор.

Сейчас Иркутск и поселок Молодежный связывают два автобусных маршрута. Перевозки осуществляют частные компании. Запуск троллейбуса позволит улучшить транспортную доступность жителей Молодежного и близлежащих садоводств.