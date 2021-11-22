Россельхозбанк предлагает кредитную карту для покупок в рассрочку в любых магазинах

Новая карта Россельхозбанка позволяет совершать любые покупки без начисления процентов за пользование кредитными средствами на протяжении трех месяцев, при этом у владельцев есть возможность оформить дополнительный период рассрочки на срок до трех месяцев. Лимит карты — до 350 тысяч рублей.

«Россельхозбанк стремится расширять свою линейку полезными и выгодными предложениями. Кредитные карты рассрочки – очень перспективный банковский продукт. Они пользуются большой популярностью по всему миру и уже хорошо зарекомендовали себя в России. В ситуации, когда возникла непредвиденная необходимость дорогостоящих покупок, или в случае, когда средства не удалось накопить к конкретному сроку, а приобрести вещь или услугу нужно, такие карты оказываются настоящим спасением. Наше предложение выгодно отличается возможностью покупать не только у магазинов-партнеров, но вообще в любых местах. Уверен, что клиенты оценят и продолжительный период самой рассрочки, который составляет до 208 дней против 55 дней для обычных кредитных карт», — отмечает начальник управления развития карточных продуктов Россельхозбанка Андрей Кондратьев.

За выпуск карты и ее обслуживание плата не взимается. Рассрочка на первые три месяца предоставляется бесплатно, дополнительный период рассрочки на любую операцию по карте можно оформить с минимальной комиссией. Карта действует три года с момента выпуска.

По карте действует простая и понятная схема рассрочки в виде трех равных ежемесячных платежей. Кроме того, специально для пользователей карт в интернет-банке и мобильном банке разработан удобный информационный сервис «График рассрочки», позволяющий получить актуальную и подробную информацию по договору и по каждой из покупок.

Снятие наличных и переводы по карте не предусмотрены.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.