У рубля сорвали планку – аналитики

Обстановка на мировых площадках далека от стабильной. Инвесторов беспокоит инфляция и переназначение Пауэлла на пост председателя ФРС. Как следствие — коррекция американского рынка акций. На российском рынке вклад в волатильность рубля вносит геополитика, отмечают аналитики БКС Экспресс.

– На мировом валютном рынке развивается ралли доллара США, а иные резервные валюты девальвируются. Траектория доходностей бумаг долгового рынка также стоит на стороне медведей в рисковых инструментах. Российская повестка сложная. Западные партнеры активизировали давление. Вновь пугают санкциями, – подчеркивают эксперты.

Российский рубль показал свою уязвимость к очередным выпадам извне. Страны западной коалиции увеличивают нажим через подконтрольные СМИ. Штаты расширяют санкции против газопровода СП-2.

– Падение энергетических фьючерсов также ухудшает сентимент в рубле, а проблемы на долговом рынке страны снижают вес положительного влияния на нацвалюту ужесточения монетарного курса ЦБ. С технической точки зрения ранее уже обозначались риски ослабления рубля к 74,5 за доллар. Планку, ограничивающую разрастание девальвационных ожиданий, вчера сорвали на волне истерии. Видится переизбыток эмоций, и в ближайшее время есть шанс на возвращение уровня.



Тем не менее, геополитика вносит существенный вклад в волатильность рубля, на время обнуляя его сильные фундаментальные вводные. Следующий технический уровень сопротивления по паре USD/RUB — 75,3.