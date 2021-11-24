«Усольский свинокомплекс» оштрафовали на 2,7 млн рублей за загрязнение реки Белой

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил требования регионального Росприроднадзора ипостановил взыскать с «Усольского свинокомплекса» 2,7 млн рублей за вред, причиненный реке Белой, сообщает федеральный Росприроднадзор.

С апреля по май текущего года проводилась внеплановая проверка предприятия. По ее результатам было установлено, что талые воды с загрязняющими веществами с полей организации попадают непосредственно в реку.

Ранее свинокомплекс не хотел возмещать ущерб в добровольном порядке, потому ведомству пришлось обращаться в суд.