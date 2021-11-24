Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на предприятии в Усть-Илимске

СУ Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту утечки кислорода на предприятии в Усть-Илимске, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 24 ноября на производстве в одном из цехов во время ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината.

Дело возбуждено по части первой статьи «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», максимальные санкции которой предусматривают до 1 года лишения свободы.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пострадавшие при инциденте госпитализированы, мужчины находятся в тяжелом состоянии.