СМИ сообщили об уходе гендиректора «Иркута» с должности

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский, переходящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), будет совмещать должности заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации и гендиректора корпорации «Иркут», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Нынешний гендиректор «Иркута» Равиль Хакимов уйдет в отставку в ближайшее время; по сведениям одного из источников — на следующей неделе. Господин Хакимов подтвердил газете, что его отставка обсуждается.

Источник «Ведомостей» также допустил, что господин Хакимов после ухода из «Иркута» может быть назначен топ-менеджером «Вертолетов России».