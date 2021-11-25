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МГУ отстранил от работы со студентами 800 сотрудников, отказавшихся от вакцинации

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В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова от вакцинации отказались около 4% сотрудников, они отстранены от работы со студентами, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

– 20 тыс. сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты. Это 4–4,5% … Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать, – сказал господин Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем».

Он уточнил, что хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где до 100 противников вакцинации. Названия этих факультетов он не раскрыл. Упомянутого приказа на сайте вуза также нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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