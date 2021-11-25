Банковские экосистемы могут оказаться бесполезными для клиентов

Об этом заявил глава Райффайзенбанка.

Крупные российские банки строят не экосистемы, а конгломераты, но этого не нужно делать, чтобы дать клиенту удобные дополнительные сервисы. Такое мнение высказал глава Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью РБК.

«Еще один аспект экосистем с нефинансовыми сервисами. Одно дело – экосистемы, другое – конгломераты. Для того чтобы построить экосистему, необязательно строить конгломераты. По сути, у нас их и строят. Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис», – сказал он.

В пример Монин привел сервис Райффайзенбанка, позволяющий заказать доставку автомобиля в ремонт: «Для этого мы не покупали какое-то предприятие, которое оказывает такую услугу. Тем не менее наши клиенты получают такой сервис. Вот как сказать, мы строим экосистему или не строим?».

По словам Монина, мнение, что конгломераты способны создавать ценность для клиентов, это «гипотеза». «Гипотеза может подтвердиться, может не подтвердиться, и это какая-то огромная гипотеза, очень дорогая. Мы видим большое количество других гипотез, которые с гораздо большим энтузиазмом хотим пробовать реализовать», – рассуждает банкир. Сам Райффайзенбанк пошел по пути финансовой экосистемы, выстроенной вокруг банка.