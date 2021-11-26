Дальневосточный банк предложил кредитные карты с кешбэком

Новые кредитные карты VISA cash-back и МИР cash-back от Дальневосточного банка – это возможность пользоваться дополнительными средствами 60 дней без процентов и при этом получать кешбэк,

Кредитная карта VISA cash-back позволяет вернуть обратно на счет 3 % за любые покупки при бесконтактной оплате смартфоном, а также воспользоваться другими преимуществами и привилегиями международной платежной системы. С кредитной картой МИР cash-back можно получать кешбэк до 5 % по выбранной привилегированной категории и до 20 % за покупки у партнеров программы лояльности «Мир»*. Установить нужную категорию кешбэка можно исходя из собственных предпочтений, просто обратившись в единый контактный центр Дальневосточного банка.

Льготный период по представленным картам составляет 60 дней, а кредитный лимит – от 40 000 до 1 000 000 рублей. Стоимость выпуска любой из карт — 700 рублей, годовое обслуживание – бесплатно. Процентная ставка без использования льготного периода — 22 %.

Одна карта Дальневосточного банка – максимум преимуществ для вас: увеличенный бюджет, удобный период погашения лимита и повышенный кешбэк! Оформить экспресс-заявку на выпуск кредитной карты Visa или МИР с функцией cash-back можно на сайте www.dvbank.ru.

С Тарифами на выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*С полным списком партнеров и размером кешбэка можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru