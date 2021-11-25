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Закрытая распродажа от Аэрофлот по картам Visa Дальневосточного банка

25 ноября 2021 года держателей карт Visa Дальневосточного банка ждет закрытая распродажа от Аэрофлот: специальные цены на авиабилеты станут доступны эксклюзивно при онлайн-оплате картой на сайте авиакомпании.
 
Чтобы воспользоваться предложением необходимо:
 
  • В течение 25 ноября перейти на сайт https://visa.com.ru/aeroflot.
  • Ознакомиться с условиями получения скидки.
  • Нажать кнопку «За покупками».
  • Перейдя на специальный сайт выбрать подходящий авиабилет и оплатить его картой Visa Дальневосточного банка.
  • Купить билет по специальной цене можно с 00:01 часов до 23:59 часов 25 ноября 2021 г. (время – московское) при оплате картой Visa Дальневосточного банка. Таксы и сборы включены.
 
Количество билетов ограничено. Узнать подробности и купить билет можно на сайте aeroflot.ru. Организатор акции: Visa International Service Association (Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн, США).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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